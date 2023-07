Feiern in Esslingen

1 Kaum ein Fest ohne Ballons – das ist auch beim Schwörfest so. Foto: Roberto Bulgrin

Tausende Besucherinnen und Besucher feierten „ein friedliches Fest“. Allein 500 kamen zum Auftakt in den Schwörhof.















Die Stadt Esslingen zieht eine positive Bilanz zum Schwörfest. Allein zur Schwörzeremonie am Freitagabend kamen etwa 500 Gäste. Für die Gesamtzahl der Gäste auf dem Fest gibt es keine exakte Zahl. Das Rathaus spricht von „vielen Tausenden“. Allein beim Stadtlauf am Sonntag machten mehr als 2500 Läuferinnen und Läufer mit, weitere Tausende feuerten die Läufer an.

Yannic Neldert, Leiter der Geschäftsstelle Gemeinderat, will sich nicht hundertprozentig festlegen, weil exakte Vergleichszahlen fehlen. Aber er spricht zumindest „fast von einem Besucher-Rekord allein bei der Schwörzeremonie“. Neldert führt das unter anderem auf die Gastrednerin zurück. Die diesjährige Schwörtagsrednerin Verena Bentele sprach über den „Preis der Ungleichheit“ und meinte damit die Armut. Bentele ist Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland.

88 Stand und Initiativen präsentieren sich

Auf dem Schwörfest gab es 88 Stände von Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus traten 35 Gruppen im Bühnenprogramm auf den beiden Hauptbühnen auf dem Marktplatz und auf dem Rathausplatz auf. Einige Vereine organisierten an ihren Ständen ein eigenes Musikprogramm, beispielsweise Blues in Town, der Musikverein Zell, die Karnevalsfreunde und die Stadtkapelle. Die Bilanz der Kulturamtsleiterin Alexa Heyder: „Es war ein friedliches Fest der ganzen Stadtgesellschaft.“ Die Stimmung sei durchweg gut gewesen. Mit der Hitze kamen die meisten Besucher offenbar zurecht. Hart war es dagegen für den einen oder die andere beim EZ-Lauf – hier mussten sich die Sportlerinnen und Sportler ihr Kräfte gut einteilen.

Neu war beim diesjährigen Schwörfest der Tag des offenen Rathauses – des alten wie des neuen. Zahlreiche Stadträte und alle vier Bürgermeister beteiligten sich daran und standen für Gespräche bereit. Hier kamen rund 400 Besucherinnen und Besucher. Besonders gut angekommen sei die Foto-Station am Rathaus-Balkon in Verbindung mit der Möglichkeit, das individuelle Foto auf einer Titelseite des Amtsblatts auszudrucken und mit nach Hause zu nehmen, so Alexa Heyder.

Umstieg auf Pfandgeschirr

Der Umstieg auf das Pfandgeschirr lief aus Sicht der Stadt problemlos. Die Sorgen der Vereine seien durch eine gute Organisation und „viele helfende Hände“ rund um die Spülmaschine „komplett ausgeräumt“ worden, so Heyder. Tatsächlich wunderten sich aber einige Besucher schon, wenn sie beim Pfand plötzlich zu viel oder zu wenig zurückbekamen oder bei der Abrechnung nicht klar war, ob das Besteck noch einmal extra Pfand kostet oder im Tellerpfand drin ist. Allerdings trafen die Vereine in der Regel auf Verständnis, wenn hier etwas schief lief. Das Pfand betrug pro Teller drei Euro und für jedes Besteckteil ein Euro.

Das Schwörfest in Esslingen ist das größte Bürgerfest im Landkreis. Es gilt als Fest von Esslingerinnen und Esslingern für Esslingerinnen und Esslinger. Deshalb hieß es früher Bürgerfest, einige Besucher nennen es auch Fest der Kulturen. Eröffnet wurde es mit der Schwörzeremonie. Diese geht auf eine jahrhundertealte Tradition zurück und wird nur in wenigen Städten Deutschlands gepflegt. Sie hat keine juristische Bedeutung, gilt aber als wichtiges Symbol der Verbundenheit zwischen Gemeinderat, Stadtverwaltung, Oberbürgermeister sowie Bürgerinnen und Bürgern. Die Zeremonie fand im Schwörhof statt, wo sie auch ihren Ursprung hat. Das nächste große Fest in Esslingen ist das Sommerfest „Estival“ im August.