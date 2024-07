Feiern in Esslingen: Sommerfest belebt Postmichelbrunnen

1 Aktionen wie das Postmichelbrunnenfest beleben die Innenstadt. Foto: Roberto Bulgrin

Mit Spiel und Spaß hat die Händlergemeinschaft am Postmichelbrunnen am Donnerstag für gute Stimmung gesorgt. Das kleine Sommerfest entsprang einer spontanen Idee und hilft dabei, die Innenstadt zu beleben. Das ist auch nötig, denn es gibt beunruhigende Nachrichten.











In den Farben Zitronengelb und Rosarot kündigte die Händlergemeinschaft am Postmichelbrunnen ihr kleines Sommerfest an, das am Donnerstag von 16 bis 21 Uhr über die Bühne ging. Tischtennis, Tischkicker, Liegestühle und Drinks waren die Zutaten, zudem weitere Spiele für Kinder. Ab 18 Uhr sorgte ein DJ für Musik.„Die Idee zum Sommerfest kam bei einem Treffen der City-Initiative in der Belle Etage von Kessler. Hier ist vieles gut gelaufen. Die Genehmigung war nach fünf Tagen durch“, sagt Andreas Walter, Inhaber und Geschäftsführer von Heiges Spiel- und Lederwaren. Feste dieser Art machen gute Laune bei den Gästen, bei den Händlern dienen sie aber vor allem der Belebung des Platzes, an dem sie Handel treiben. Aktionen dieser Art sind wichtig, hat doch die IHK Region Stuttgart gerade eine Warnbotschaft versandt: Die Kaufkraft im Landkreis Esslingen sei zwar überdurchschnittlich, aber die Situation des stationären Handels und der Innenstädte sowie Ortskerne bleibe schwierig.