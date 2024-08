Feiern in Esslingen: Kinder- und Familientag auf Esslinger Estival

1 Das Estival bietet in diesem Jahr auch viele Dinge für Eltern und Kinder an. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Am Sonntag legt das große Esslinger Sommerfest den Fokus auf Familien und bietet unter anderem Spielaktionen an. Was es sonst noch gibt und wie die Wirte auf den Familientag reagieren.











Link kopiert

Ein Tag „speziell für Kleine und Große“, so kündigen die Estival-Organisatoren den Kinder- und Familienerlebnistag am Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr an. Unterstützt wird dieser Tag von der Firma Esslinger Wohnungsbau. Am Stand der EWB gibt es Luftballons, Tattoos und Kinderschminken. In der Nähe der Stadtkirche sind die Spiele des Spieleanbieters Spiel-o-Top für Kinder ab sechs Jahren aufgebaut. Bei Markt Eins steht ein Karussell und das Stuttgarter Kult Eiswägele in pink.

Eine Wasserbaustelle zum spielen

Der Rathausplatz wird durch die Wasserbaustelle mit 50 Metern Rohrleitungen bespielt. Hier entsteht ein Anziehungspunkt für Klein- und Schulkinder gleichermaßen. Nachgefragt werden vermutlich Spiele wie Jakkolo, Hatrick, Carrom, Weykick, Shuffle-Puck und der Murmelaufzug. Beim Murmelaufzug muss eine farbige Holzkugel mit zwei Schnurzügen bis zum höchsten Punkt des Spieles balanciert werden.

3000 Bauklötze stehen Kindern ab zwei Jahren zur Verfügung. Mit dem Riesen-Jenga können größere Kinder ihre Geschicklichkeit erproben. Für erwachsene Gäste werden Stehtische mit Knobelspielen aufgebaut, zudem gibt es große Brettspiele. Der Verein BuntES ist vor Ort und animiert die Kinder zum Trommeln auf Djembés. Auch die Wirte versichern, sich auf die Familien einzustellen und spezielle Kindermenüs zu servieren.

Anreise am besten nicht mit dem Auto

Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder zu Fuß. Die S-Bahn und Bus-Haltestellen sind nur wenige Meter vom Marktplatz entfernt. Für Autofahrer stehen die rund 3000 Parkplätze in den Tiefgaragen und Parkhäusern rund um den City-Ring bereit. Wer mit dem Fahrrad anreist, kann am Kleinen Markt und Rathausplatz die extra für die Veranstaltung eingerichteten kostenlosen Fahrrad-Abstellflächen nutzen.