Am Mittwoch ist der letzte Tag des großen Sommerfestes – also noch mal eine Gelegenheit, dem Marktplatz, der sich 13 Tage lang zu einem Genussplatz verwandelte, einen Besuch abzustatten.















Der Countdown läuft. Wer noch mit dabei sein und mitreden möchte bei Diskussionen über Preise, Partygefühle oder Petrus und dessen Wetterkapriolen, der muss sich beeilen. An diesem Mittwoch, 16. August, geht das Estival zu Ende. Danach verwandelt sich der zentrale Esslinger Platz vom Fest- wieder zurück in einen ganz normalen Marktplatz. Doch am Mittwoch können die Festqualitäten des Estivals noch einmal auf Herz und Nieren geprüft und es darf nach Herzenslust geschlemmt werden. In seiner zweiten Auflage hat sich das Estival nach Meinung vieler Besucher aus dem Schatten seines Vorgängers, dem Zwiebelfest, geschält, sodass dem einst so beliebten Fest kaum mehr eine Träne nachgeweint wird. Zum Heulen fanden viele Gäste aber das äußerst unbeständige Wetter, das nicht immer eitel Sonnenschein bescherte. Doch die Veranstalter hatten sich im August in weiser Voraussicht auf Aprilwetter eingestellt und zusätzlich Pavillons und regensichere Plätze vorgehalten. Bei der Eröffnung der Stadtsause hatte Erich Koslowski von den Galgenstricken noch gewitzelt, dass seine Kabaretttruppe und das Estival etwas gemeinsam hätten. Bei beiden würde es etwas zu schlucken geben: „Doch bei den Galgenstricken bleiben die Sachen den Leuten eher im Halse stecken.“ Das war beim Estival nicht der Fall. Viele Besucher konnten gar nicht genug kriegen vom Speisen- und Getränkeangebot. An diesem Mittwoch heißt es noch einmal: „An die Bestecke, fertig, los.“