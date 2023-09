Stimmungsvoller Auftakt der Wein Lounge in Esslingen

1 Feierlaune von Beginn an: Die Wein Lounge in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin/Bulgrin

Die Weinernte hat schon angefangen, der Sommer neigt sich dem Ende zu. In diese Zeit fällt die Wein Lounge, das letzte größere Weinfest im Kreis Esslingen. Es wurde am Donnerstag eröffnet und geht bis Montag. Bereits am ersten Abend kamen viele Gäste und erlebten einen stimmungsvollen Auftakt.















Bei bestem Wetter eröffnete am Donnerstagabend die Wein Lounge auf dem Esslinger Hafenmarkt. Bereits am ersten Abend waren die Plätze gefüllt. Bis Montag können die Besucherinnen und Besucher des Weinfestes miteinander anstoßen, auf die zehn Weinstände, zwei Cocktailbars, eine Sektbar sowie vier Essensstände warten. Angeboten werden vornehmlich regionale Weine, aber nicht nur. Mit dabei ist das Teamwerk Esslingen sowie die Weingüter Kusterer, Knauß, Gold, Zimmerle, Ellwanger und Beurer. Als Gast von außerhalb der Region reist das Weingut Knipser an. Eine Bereicherung, denn der Gault Millau führt die Pfälzer in der Kategorie „Weltklasse“. Zudem gibt es einen Stand des Esslinger Händlers Weinwerk 8 sowie Meandmywine. Letzterer bietet unter anderem Weine aus Südtirol an.

Die Winzer sind in Esslingen vor Ort

Wichtig bei der Wein Lounge ist den Veranstaltern, dass die Weine nicht von Gastronomen, sondern vor allem von den Winzern selbst angeboten werden. Von denen bei der Eröffnung auch alle dabei waren, um mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer das Weinfest zu eröffnen. Es ist erst die zweite Auflage, aber Hägele denkt schon weiter: Er kann sich vorstellen, dass sich das Fest mit der Zeit weiter vergrößert.

Es gibt eine ganze Reihe größerer und kleinerer Weinfeste im Kreis Esslingen, oftmals betrieben von einem Wengerter auf dem eigenen Gut oder zwei, drei Gastronomiebetrieben aus dem Ort. So in Wendlingen, das an zwei Wochenenden im August statt fand. „Das Weindorf ist eine schöne Gelegenheit für Leute, die nicht im Urlaub sind“, beschreibt Bürgermeister Steffen Weigel den Sinn des Fests, das inzwischen schon 24 Mal gefeiert wurde.

Die meisten Feste sind schon vorbei – eins fängt jetzt erst an

Vorbei sind auch schon die Feste in Kirchheim und Nürtingen. Kirchheim feierte sein Weindorf im August – zum 34. Mal und angereichert mit Gorumet-Tagen und Champagner-Events. Wie in Nürtingen waren es auch hier drei Wirte, die die Gäste in ihre Lauben lockten.

Das Nürtinger Weindorf bot Wein und gutes Essen von Mitte August bis Anfang September vor der Stadthalle K3N an. Dabei wurde es auch schon mal etwas lauter – sogar Hüttengaudi stand auf dem Programm. Das wird in Esslingen nicht passieren: Auch hier spielt die Musik zum Fest, allerdings eher dezent im Hintergrund. Nach den Vorstellungen der Organisatoren wird es ein gesellschaftliches Fest, wo die eigene Unterhaltung am Tisch eine größere Rolle spielt als die von der Bühne. Gabi Richardson aus Esslingen bestätigt: „Ich sitze heute hier mit meinen Kolleginnen. Wir genieße den lauen Sommerabend und haben viel zu tratschen bei einem guten Glas Wein.“