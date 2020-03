1 Stimmungsvoll gesungen: Der Liederkranz Esslingen erfreut sein Zuhörer vor dem Alten Rathaus. Foto: Wößner/oh Quelle: Unbekannt

Seit vielen Jahrzehnten schon besteht die Tradition des Christbaumsingens vor dem Alten Rathaus. Der Esslinger Liederkranz hat nun auch wieder festliche Weihnachtslieder im Wechsel mit dem Glockenspiel, welches von Eckart Hirschmann virtuos gespielt wurde, vorgetragen. Stimmungsvoll klangen Lieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“, „Oh Freude über Freude“, „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ über den Rathausplatz, der gut gefüllt war mit andächtig lauschenden Zuhörern.

„Es ist für uns eine große Ehre und eine schöne Verpflichtung, diesen musikalischen Beitrag zu einem stimmungsvollen Heiligabend anzubieten“, sagte Steffi Bade-Bräuning, die Leiterin des Chors.

Seit fast 100 Jahren besteht diese Tradition des Esslinger Liederkranzes 1827. Die Sängerinnen und Sänger, von denen der jüngste 18 Jahre jung, der routinierteste 90 Jahre alt ist, gestalteten am vergangenen Weihnachten das a-cappella-Konzert wohlintoniert und mit Sangesfreude.

Für sein aktuelles Projekt, das mehrsprachige und stilistisch sehr außergewöhnliche Werk „Stabat Mater“ von Karl Jenkins, sucht der Chor noch Verstärkung. Die Konzerte in Esslingen und Bad Cannstatt am 28. März und 2. April sind eine Kooperation mit den Campus Telemännern und dem Daimler-Chor Stuttgart. Proben finden dienstags von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Aula der Katharinenschule statt.

www.esslinger-liederkranz.de