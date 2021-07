1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Vor ein paar Wochen haben sich die Menschen noch auf Impftermine gestürzt, heute lassen manche ihre Termine einfach verfallen – und Impfdosen bleiben übrig. Wie konnte sich die Situation so wandeln?

Esslingen -

Hausärzte, die Impfwillige beim Imbiss um die Ecke suchen? In Zeiten von Impfstoffknappheit und aufkommendem Impfneid undenkbar. Heute ist es in Baden-Württemberg Realität: Impftermine werden geschwänzt, Hausärzte wissen nicht wohin mit den übrigen Impfdosen. Was bedeutet das für die Impfkampagne im Südwesten? Könnte die Impfmüdigkeit gar eine vierte Corona-Welle auslösen? Das erzählt im heutigen Podcast unser Regionalreporter Kai Holoch.

Was beschäftigt die Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen stehen auf der landespolitischen Agenda? Und welche Rolle spielen Entwicklungen woanders in der Welt für den Südwesten? Der Feierabend Podcast fasst für Sie das wichtigste Thema des Tages zusammen – für die Region Stuttgart, für Baden-Württemberg und die Welt.

