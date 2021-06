Wie können wir in Zukunft mit Corona leben?

1 Foto: EZ Feierabend Podcast

Kaum jemand glaubt, dass das Virus wieder verschwinden wird. Doch durch flächendeckende Impfungen und eine bessere Überwachung könnte es gelingen, es so weit einzuhegen, dass es nur noch wenig Schaden anrichten kann.

Esslingen -

Zwischen Lockerungsmaßnahmen auf der einen Seite und Warnungen vor der Delta-Variante andererseits steuert Deutschland auf einen Sommer zu, der sich vom vergangenen deutlich unterscheiden dürfte. Immerhin sind hierzulande schon viele Menschen geimpft. Allerdings bleibt die Sorge vor Mutationen. Vollständig „wegimpfen“ werden wir Corona nicht können. Davon sind die Experten überzeugt. Aber wir könnten lernen, damit zu leben. Allerdings sei dafür zum Beispiel eine stringente Beobachtung und Überwachung nötig, die nicht an Landes- oder EU-Grenzen enden darf.

Welche Methoden der Überwachung von Viruspopulationen wäre geeignet? Und an welchen Kennzahlen sollte sich die Politik künftig orientieren? Darüber spricht unser Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig im heutigen Podcast.

