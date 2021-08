In Verruf geraten – warum viele Firmen nicht mehr an Parteien spenden

1 Welchen Einfluss haben Unternehmensspenden und warum leidet der Ruf solcher Zuwendungen? Foto: EZ

In der ersten Folge des Feierabend Spezials „Geheime Spenden an die Politik“ geht es darum, welchen Einfluss Unternehmensspenden haben und warum der Ruf von solchen Zuwendungen leidet.

Esslingen - Wer spendet in Deutschland an Parteien? Warum unterstützen viele Firmen mehrere Parteien, statt sich auf eine Seite zu stellen? Wie viel Einfluss haben Parteispenden auf die Politik – und hat das wirklich was mit Korruption zu tun?

Rechercheprojekt über mehrere Monate

In einem großen Projekt mit dem Recherchenetzwerk Correctiv.Lokal beschäftigen Katrin Maier-Sohn und Leonie Rothacker sich seit Monaten mit dem Thema „Geheime Spenden an die Politik“. Beim Feierabend Spezial sprechen sie in vier Folgen mit Felix Ogriseck über ihre spannendsten Erkenntnisse.



In der ersten Folge geht es darum, warum dieses Thema überhaupt wichtig ist und aus welchen Branchen Spenden an die Bundestagsparteien fließen. Katrin Maier-Sohn und Leonie Rothacker erzählen außerdem, warum die Firmen spenden und wie das ganze Spendensystem in Deutschland eigentlich entstanden ist.

