Fehlalarm in Esslingen

1 Ein Bewohner im Inneren des Wohnhauses hatte die Nebelmaschine in Betrieb genommen (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

Kurz vor 16 Uhr bekam die Notrufzentrale einen Anruf, weil scheinbar dichter Rauch aus einem Wohnhaus in Esslingen kam. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes eintrafen, stellte sich heraus, dass der „Rauch“ aus einer Nebelmaschine kam.

Esslingen - Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag nach Berkheim ausgerückt. Ein Zeuge hatte kurz vor 16 Uhr über Notruf dichten Rauch aus einem Wohnhaus in der Badstraße gemeldet, teilte die Polizei mit. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Auslöser des Rettungseinsatzes war eine Nebelmaschine, die im Inneren des Gebäudes von einem Bewohner in Betrieb genommen worden war.