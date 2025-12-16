Fechten in Esslingen: Lob und zwei Mal Bronze für die SV 1845
SV-Fechter Frieder Marth (rechts) erkämpft sich in der U11 gewinnt Bronze. Foto: Marth

Die Fechtabteilung der SV 1845 richtet wieder erfolgreich zwei Nachwuchsturniere aus und ist selbst erfolgreich.

Die zwei Jugend-Florettturniere, die die Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen ausgerichtet hat, sind bei Gästen wie Teilnehmenden sehr gut angekommen – und es gab spannenden Sport zu sehen. Sowohl der „4. Erika-Salzmann-Kern-Cup“, ein Landes-Ranglistenturnier der Altersklassen U11, U13 und U15, als auch das „22. Postmichel-Turnier“ in der Altersklasse U17, war so ein Erfolg. Sportlich setzte der Esslinger Nachwuchs mit insgesamt 22 Starterinnen und Startern deutliche Akzente – und holte zwei Bronzemedaillen.

