1 Ähnlich voll wie beim Burg-Cup (unser Bild stammt aus dem Jahr 2019) dürfte es auch am Wochenende bei den „Deutschen“ im Sportpark Weil werden. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Am Wochenende, 15. und 16. April, richtet die Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Fechten in Esslingen“ im Sportpark Weil die deutschen Meisterschaften aus. Außerdem wartet das nächste Jubiläum bereits – und damit die nächsten Titelkämpfe.















Link kopiert

Dass sich Fechterinnen und Fechter in der großen Sporthalle im Esslinger Sportpark Weil begegnen, ist keine Seltenheit. Dass dort nationale und internationale Größen der Szene die Klingen kreuzen, ebenfalls nicht. Am nächsten Wochenende, 15. und 16. April, ist es wieder so weit. Die deutsche Florett-Elite sucht bei den nationalen Titelkämpfen der Männer und der Frauen nach ihren Besten. Zudem werden die deutschen Mannschaftsmeister ermittelt. Der Deutsche Fechterbund hatte nach einem Ausrichter gesucht, was wiederum perfekt zum heuer anstehenden Jubiläum „175 Jahre Fechten in Esslingen“passte.