1 Wer wird mit wem regieren? Die Vorsondierungen sind vermutlich schon im vollen Gange – wann die Sondierungsgespräche starten, ist noch nicht bekannt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Beim Vergleich der Programme von Grünen und Liberalen zeigt sich, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede der künftigen Zusammenarbeit sein könnten. Gemeinsam kamen die zwei Parteien auf 45 Prozent bei den Erstwählern – das liegt auch an einem wichtigen Zukunftsthema.













Berlin - Selbst Jürgen Trittin ist plötzlich ganz lieb. Eigentlich lässt der Frontmann des linken Flügels bei den Grünen keine Gelegenheit aus, der FDP kräftig einen mitzugeben. So erklärte er noch am 23. September, dass die Steuerpläne der Liberalen völlig unrealistisch seien. FDP-Chef Lindner sei „finanziell Corona als Dauerzustand“. Am Montag klang das ganz anders. Da sprach Trittin nur noch „von dem ein oder anderen Widerspruch“ in den Programmen von FDP und Grünen, die ansonsten nach den Wahlen eine „gute Ausgangslage“ hätten.