FDP-Politiker Dennis Birnstock im Forum Türk: Kunstförderung beginnt bei den Kleinsten

7 Der Künstler Gerhard Dreher spielt mit Licht: der Landespolitiker Dennis Birnstock, Constanze Beilharz und Dieter Rommel (von links) im Nürtinger Kunstmuseum Forum Türk Foto: Ines Rudel

Eine kunstfreundlichere Landespolitik wünschen sich die ehrenamtlichen Kuturmacher vom Forum Türk in Nürtingen. Das gaben sie dem FDP-Abgeordneten Dennis Birnstock bei seiner Sommertour auf den Weg.











Link kopiert

Farbenfrohe, klare Ornamente kennzeichnen den Stil des Glas- und Objektkünstlers Gerhard Dreher in seinen frühen Jahren. Später schuf er begehbare Werke aus Wellpappe, die er als Meditationsräume angelegt hat. Das Nürtinger Forum Türk zeigt in der Neckarstraße 13 bis 18. August einen Querschnitt aus Drehers Werk. Auf seiner Sommertour besuchte der Landtagsabgeordnete Dennis Birnstock (FDP) das Kunsthaus mit dem Hölderlingarten am Fluss. „Mehr Wahrnehmung für die lokale Kulturszene seitens der Politik“ wünscht sich Dieter Rommel, Vorsitzender des Forums Türk.