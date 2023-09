1 Weil täglich mehr als 70 000 Fahrzeuge über die B 27 zwischen Aichtal und Leinfelden-Echterdingen fahren, will der Bund den Abschnitt ausbauen. Doch besonders in Filderstadt ist das umstritten. Foto: Horst Rudel

Der Landtagsabgeordnete Dennis Birnstock und die FDP-Gemeinderatsfraktion Filderstadt wollen das Thema B-27-Ausbau vorantreiben. Das Projekt zwischen Aichtal und Leinfelden-Echterdingen ist umstritten.











Der geplante sechsspurige Ausbau der B 27 auf den Fildern ist bekanntermaßen umstritten. Nachdem im März Signale der Entspannung aus dem Verkehrsministerium gekommen waren, das eine Umsetzung in zwei Teilen in den Raum stellt, war es eine Weile ruhig geworden um das Projekt. Im Juli beriet noch mal der Technische Ausschuss des Filderstädter Gemeinderats. Nun äußert sich Dennis Birnstock, FDP-Landtagsabgeordneter und Mitglied des Filderstädter Gemeinderats, zum Thema. Er fordert eine schnelle Umsetzung.

Der Ausbau der B 27 sei notwendig, damit die Filder als Wirtschaftsstandort attraktiv blieben, heißt es in der Mitteilung. „Da der Verkehrsfluss auf der B 27 zu den Stoßzeiten in der Regel unterbrochen wird und es zu regelmäßigen Staus kommt, wird bereits seit vielen Jahren der Ausbau der B 27 diskutiert“, sagt der Politiker. „Nach viel lokalem Druck konnte dieser Ausbau auch ins Bundesgesetz aufgenommen werden und sollte daher zügig voranschreiten.“

An der Seite der IHK

Birnstock verweist in der Mitteilung auf die Industrie- und Handelskammer Esslingen-Nürtingen, die sich 2021 für einen schnellen Ausbau positioniert hatte. Damals lag der Vorschlag, zunächst den noch stärker befahrenen nördlichen Teil des Abschnittes zwischen Echterdinger Ei und Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Süd auszubauen, noch nicht vor. Birnstock hält das für eine pragmatische Lösung, um auch der Wertigkeit der Filderböden gerecht zu werden. Es müsse danach aber auch eine erneute Bewertung über die Notwendigkeit des südlichen Abschnittes erfolgen. Dabei dürfe aber weder der Gesamtausbau in Frage gestellt werden, noch der zweite Abschnitt auf Jahre oder gar Jahrzehnte verzögert werden. Der FDP-Politiker dringt auch darauf, als Alternative die Überlegungen eines Verflechtungsstreifens zwischen Aichtal und Filderstadt-Ost sowie zum Vollanschluss Aichtals beziehungsweise der B 312 an die B 27 weiterzuverfolgen. Gemeinsam mit seiner Fraktion im Gemeinderat von Filderstadt habe er vor der Sommerpause einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Tagesordnungspunkt sei aber leider vertagt worden.