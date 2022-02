Olympische Winterspiele Mit Medaillenposen: Weitere Sportler zurück aus Peking

Am Tag nach der Schlussfeier ist eine weitere Delegation mit zahlreichen deutschen Sportlern von den Olympischen Winterspielen aus Peking zurückgekehrt. Die Maschine aus der chinesischen Hauptstadt landete am Montagnachmittag am Flughafen in Frankfurt am Main.