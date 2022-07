Diamond League Hindernisläuferin Krause nach Auftakt: "Schlag ins Gesicht"

Die zweimalige Europameisterin Gesa Krause hat sich nach ihrem ersten Saisonrennen über 3000 Meter Hindernis enttäuscht gezeigt und hofft auf Besserung noch bis zur Leichtathletik-WM in zwei Wochen.Krause hatte beim Diamond-League-Meeting in Stockholm in 9:44,44 Minuten nur den achten Platz belegt.