FC Bayern München gegen VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß im Südgipfel spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß im Südgipfel spielen lassen

Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft stehen vor einer großen Aufgabe.

Der Südgipfel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird seit einiger Zeit diesem Titel wieder gerecht. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß schickt im Topspiel seine beste Elf ins Rennen.











Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart begegnet dem FC Bayern München mit maximalem Respekt. „Das ist die größte Aufgabe, die du gerade haben kannst – in Deutschland, vielleicht sogar in Europa“, sagte der Coach der Schwaben vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga beim Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Auch bei den Bajuwaren ist die Gegnerbetrachtung von einem gewissen Respekt geprägt. „Die sind mittlerweile eine große Nummer in der Bundesliga“, sagte beispielsweise Bayern-Spieler Thomas Müller vor dem Südgipfel.

Beide Zitate sind Belege dafür, dass der Südgipfel, einst ein große Hausnummer im Bundesliga-Spielplan, dann aber über Jahre wegen fehlender Augenhöhe der Kontrahenten nicht mehr der Rede wert, wieder das ist, was er einmal war. Ein absolutes Topspiel in Deutschlands Eliteklasse. VfB-Trainer Hoeneß wird dem auch personell Rechnung tragen und seine beste verfügbare Mannschaft ins Rennen schicken.

Diese beinhaltet auch Deniz Undav, der leicht angeschlagen aus der Länderspielwoche zurück nach Stuttgart gekommen ist und ein Wackelkandidat war. Sollte er wider Erwarten nicht spielen können, dürfte Fabian Rieder die zentrale Position hinter Ermedin Demirovic einnehmen. Fest steht derweil, dass Chris Führich (Muskelfaserriss), Justin Diehl (Schulterluxation), Leonids Stergiou (Trainingsrückstand) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung im Knie) nicht zur Verfügung stehen werden.