FC Bayern gegen VfB Stuttgart: Aleksandar Pavlovic gegen Angelo Stiller – das große Duell im Mittelfeld

1 Am Samstag wieder Gegner: Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern (li.) und VfB-Profi Angelo Stiller Foto: imago//Ralf Poller

Bei der DFB-Elf bildeten Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) und Angelo Stiller (VfB Stuttgart) jüngst ein formidables Mittelfeld-Duo in München – am Samstag sind sie an gleicher Stelle in der Bundesliga Gegner.











Link kopiert

Ob er wieder schweißnasse Hände hat bei der Anfahrt zur Münchner Arena? Angelo Stiller hat kürzlich von der Feuchtigkeit seiner Hände und seiner Aufregung berichtet, als er im Mannschaftsbus der Nationalelf am Montagabend gesessen hatte und es in Richtung seines großen Traumes ging: Startelfdebüt für Deutschland gegen die Niederlande. In der Heimatstadt, vor den Augen der Familie. Mehr geht kaum.