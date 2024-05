FC Augsburg bei VfB Stuttgart: „Wir wollten ein kleines Endspiel – das haben wir jetzt“

11 Maximilian Mittelstädt feiert den 1:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach dem 1:0 des VfB Stuttgart gegen FC Augsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen das Team des FC Augsburg mit 1:0 gewonnen (Liveticker und Statistiken) und den 22. Sieg dieser Saison gefeiert. Damit haben die Stuttgarter zumindest kurzfristig den FC Bayern von Platz zwei verdrängt und haben weiter die Chance auf die Vizemeisterschaft. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir wollten heute die 70 Punkte vollmachen, wir wollten Platz drei sichern – beides ist uns gelungen. Alles zusammen macht mich stolz, wir können alle richtig, richtig stolz sein. Wir wollten in der kommenden Woche ein kleines Endspiel, das haben wir jetzt. Wir haben das Spiel angenommen, der Sieg für uns war okay.“

Jess Thorup (Trainer des FC Augsburg): „Es war eine Steigerung der Leistung gegenüber den vergangenen Spielen. Darüber bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis bin ich es nicht. Gegen den Ball haben wir es gut gemacht, aber wir wollten eigentlich auch mehr den Ball haben. Es war das letzte Heimspiel der Saison, es tut mir für die Zuschauer leid, dass wir nicht gewonnen haben.“

Maximilian Mittelstädt: „Es war klar, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Aber wir haben uns wieder viele Chancen erspielt und nicht viel zugelassen. Wenn es gefährlich wurde für uns, dann über Standards. Ansonsten war es eine souveräne Leistung. Das Saisonfinale wollen wir vor den eigenen Fans gewinnen.“

Deniz Undav: „Für mich persönlich war es heute nicht so anstrengend, da wir ja gefühlt die ganze Zeit den Ball hatten. Wir haben den Ball überragend laufen lassen, wie haben nichts anbrennen lassen. Leider hat es heute nur für ein Tor gereicht.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Die Mannschaft hat heute zum wiederholten Mal den Nachweis ihrer Siegermentalität erbracht. Es war deutlich zu spüren, dass sie auch heute was mitnehmen wollten – was in Augsburg nicht so einfach ist. Es war immer die Bereitschaft zu spüren, die Körperlichkeit anzunehmen. Das hat mir imponiert, das war im Stil einer Spitzenmannschaft. Das 1:0 war total verdient, danach haben wir es souverän zu Ende gespielt. Das wollen wir uns für nächste Woche beibehalten. Wollen auch das letzte Spiel positiv gestalten.“

