Fastnachtstreiben in Konstanz: Männer von Unbekannten attackiert – zwei Schwerverletzte

Fastnachtstreiben in Konstanz

Die Polizei sieht bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Taten. (Symbolfoto)

Während des Fastnachtstreibens in Konstanz sind drei Männer von vermutlich mehreren unbekannten Tätern attackiert und zum Teil schwer verletzt worden.











Drei Männer sind während des Fastnachtstreibens in Konstanz von vermutlich mehreren unbekannten Tätern attackiert worden - zwei von ihnen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Zunächst hatte ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend einen 19-Jährigen hinterrücks angegriffen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als sein 18-jähriger Begleiter den Täter zur Rede stellen wollte, schlug ihm dieser mehrmals ins Gesicht und flüchtete. Mit mehreren Brüchen im Gesicht kam der 18-Jährige in eine Klinik.

Ein Verdächtiger trug Bärenkostüm

Am nächsten Tag sei einem 24-Jährigen mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen worden, teilte die Polizei mit. Der junge Mann erlitt dadurch einen Schädelbruch und wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der maskierte und in einem Bärenkostüm verkleidete Täter flüchtete bislang unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Es gebe bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Taten, sagte ein Polizeisprecher.