Bei den Umzügen während der schwäbisch-alemannischen Fastnacht – wie hier in Stuttgart – sind auch immer viele Guggen-Musikgruppen unterwegs. Foto: Leif Piechowski/Lichtgut

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht steuert auf ihren Höhepunkt zu. Auch in der Region Stuttgart gibt es viele Hexenbälle und Umzüge. Wir haben einen Überblick zusammengestellt.















Die Fastnacht im Schwäbisch-Alemannischen hat eine lange Tradition und ist nicht einfach nur lustig. Die verschiedenen Vereine haben strenge Regeln. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ist ein Zusammenschluss von 68 Narrenzünften, die sich der Pflege des Kulturguts Fastnacht verschrieben haben. Begangen wird die schwäbisch-alemannische Tradition im Südwesten von Baden-Württemberg und in Teilen der deutschsprachigen Schweiz. Los geht es jedes Jahr am 6. Januar, also am Dreikönigstag, mit dem symbolischen Abstauben der Masken. Die heißen in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht übrigens Larven oder Schemen. Das Kostüm des Narren heißt Häs, der Plural Häser. Genau wie die dazugehörige Larve ist es handgefertigt.

Die heiße Phase der schwäbisch-alemannischen Fastnacht beginnt dann mit dem „Schmotzige Dunnschtig“, das ist der Donnerstag vor Aschermittwoch. Zu den bekanntesten Veranstaltungen gehört der Rottweiler Narrensprung, bei dem etwa 4000 Teilnehmer durch die Straßen ziehen. Aber auch in vielen kleinen Städten im Südwesten gibt es Umzüge, Hexenbälle und andere Veranstaltungen. Aber aufgepasst: Keinesfalls sollte man bei solchen Gelegenheiten „Helau!“ oder „Aalaf!“ rufen, denn das ist in der Fastnacht ein Affront. Der schwäbisch-alemannische Narr stößt ein Juchzen als Narrenruf aus. Die Rufe sind lokal sehr unterschiedlich, mit „Narri-Narro!“ ist der Gast jedoch immer auf der sicheren Seite. Am Aschermittwoch ist auch im Südwesten alles vorbei – und der Geldbeutel leer. Mit der traditionellen Geldbeutelwäsche – oder besser: Geldbeitlwäsch – beenden viele Zünfte die Saison. Mancherorts wird die Fastnacht in Form einer Strohpuppe feierlich zu Grabe getragen und am Abend des Faschingsdienstags verbrannt.

Doch soweit ist es noch nicht. Unsere Redaktion hat in einer Bildergalerie Fotos verschiedener Zünfte und die wichtigsten Termine in der Region Stuttgart zusammengetragen.