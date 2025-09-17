Fast 1000 Euro extra für Beamtenkinder: Zuschlag stößt auf Unverständnis - selbst beim Beamtenbund
„Schwer erklärbare Besserstellung“: Beamtenbund-Landeschef Kai Rosenberger Foto: dpa

Sogar der Beamtenbund findet die Zuschläge für größere Familien „schwer erklärbar“. Man habe davor gewarnt. Das Land zahlt dafür jährlich 200 Millionen Euro.

Die hohen Zuschläge für kinderreiche Beamte in Baden-Württemberg stoßen auf wachsendes Unverständnis. Fast 1000 Euro monatlich für das dritte und jedes weitere Kind, zusätzlich zum Kindergeld – das findet nicht nur der Bund der Steuerzahler „für ,normale Arbeitnehmer‘ kaum nachvollziehbar“. Sogar der Beamtenbund Baden-Württemberg äußert „Verständnis für den Unmut in der Bevölkerung“ angesichts des Zuschlags von 989,17 Euro, der eine angemessene Alimentation der Staatsdiener und ihrer Familien sichern soll.

