Fasnetsumzug in Wernau: Die Narren sind – mal wieder – los

Sporthallenneubau in Wernau wackelt wieder Geht es in die nächste Warteschleife?

In einem offenen Brief wenden sich die beiden Wernauer Sportvereine TSV und HC (Kreis Esslingen) gegen einen Antrag mehrerer Gemeinderatsfraktionen. In diesem wird gefordert, die erste Planungsrate für den Bau einer neuen Sporthalle erst einmal auf Eis zu legen.