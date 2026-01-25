Fasnetsumzug in Steinenbronn: Narren und Hexen außer Rand und Band

Beim Fasnetsumzug in Steinenbronn am Samstag waren rund 1700 Hästräger auf der Strecke.
Seit 22 Jahren gibt es die Narrenzunft Steinenbronn, die Truppe feiert in dieser Saison also ein närrisches Jubiläum. Beim Dämmerungsumzug am Samstag zogen rund 1700 Hästräger durch das Ortszentrum von Steinenbronn. Die Guggenmusiker hauten auf die Pauke, die Hexen trieben wilde Späße, die Narren verteilten Fasnetsrufe und Kamellen. Der Tross stellte sich bei der siebten Auflage des Umzugs in der Birkacher Straße und im Alten See auf und liefen die Stuttgarter Straße hinunter – begleitet von Tausenden Schaulustigen. Rund um den Umzug wurde auf dem Dorfplatz ausgiebig gefeiert.