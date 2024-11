Fasnetsauftakt in Neuhausen: Höhenflüge mit närrischem Nachwuchs

Fasnetsauftakt in Neuhausen

9 Musikgenuss zum Mitmachen: Die jungen Sänger des Männergesangvereins Neuhausen begeistern das Publikum bei der Auftaktsitzung des Narrenbunds Neuhausen. Foto: Ines Rudel

Mit neuen Prinzenpaaren und starken Eigenbeiträgen starten die Narren in Neuhausen in die neue Fasnetskampagne.











In einen Escape-Room entführten die Tänzerinnen der Juniorengarde des Narrenbunds Neuhausen (NBN) die Gäste der Auftaktsitzung zur närrischen Kampagne 2024/25. Mit einem kraftvollen, choreografisch dennoch ausgefeilten Tanz zeigten sie die Vielfalt des Gardetanzes. In der Egelseehalle feierten die Aktiven ein ausgelassenes Fest mit einem vielseitigen Kulturprogramm. Nachwuchsprobleme hat der Verein in der Fasnetshochburg nicht.