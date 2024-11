Fasnetsauftakt in Neuhausen: Das närrische Prinzenpaar will Gutes tun

1 Die neuen Prinzenpaare: Martin I., Christiane I., Mariella I. und Felix I. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Christiane I. und Martin I. sind das neue Prinzenpaar des Narrenbunds Neuhausen. Die beiden wollen das Kinderhospiz Stuttgart unterstützen. Als Kinderprinzenpaar wurden Mariella I. und Felix I. gekürt.











Für die närrische Kampagne 2024/25 haben Christiane I. und Martin I. einen Plan. „Wir möchten unsere Popularität nutzen und einen fünfstelligen Betrag für das Kinderhospiz sammeln“, sagt Christiane Weigmann. Mit ihrem Lebenspartner Martin Pflüger will sie nicht nur den Narrenbund Neuhausen repräsentieren, sondern auch Gutes tun. In Zeiten von Kriegen und Krisen will das neue Prinzenpaar gerade in der närrischen Zeit an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht. Deshalb suchen sie Sponsoren und informieren über das Hilfsprojekt für sterbenskranke Kinder.

Pünktlich um 11.11 Uhr präsentierte Präsident Ronald Witt im Narrenheim die neuen Tollitäten. Als Kinderprinzenpaar wurden Mariella Mann und Felix Articus gekürt. Sie stellen sich heute ab 19.33 Uhr in der Egelseehalle im Ornat dem Publikum vor. Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, sagt Mariella I. Die Zwölfjährige hat aber im vergangenen Jahr ihrer Freundin Nele Grundler schon manches abgeschaut – sie stand als Nele I. auf der Bühne. Weil Mariella die Kampagne so schön fand, wollte sie ihrer Freundin nachfolgen. Mit dem elfjährigen Felix fand sie auch einen Prinzen. „Mit den Erwachsenen verstehen wir uns toll“, schwärmt Mariella. Und auch Felix hat die Vorbereitung auf die Kampagne gefallen. Die Erwachsenen nehmen dem närrischen Nachwuchs mit viel Fingerspitzengefühl das Lampenfieber.

Ganz so cool sieht aber auch Christiane Weigmann ihre Premiere vor dem närrischen Publikum in der Egelseehalle nicht. „Vor hunderten Leuten zu stehen und zu sprechen, das ist schon was“, findet die Assistentin in einer Steuerkanzlei. Als Musikerin der Schalmeienkapelle Omägenis hat sich die 34-Jährige, die alle Dane nennen, immer gewünscht, mal als Prinzessin eine Kampagne zu begleiten. Umso größer war die Freude der 34-Jährigen, dass sich ihr Partner auch für die Idee begeistern ließ. „Dane hat bei unserem Jubiläum so viel mitgeholfen, da bin ich jetzt mal dran“, sagt der Vorsitzende der Naturfreunde Göppingen, der in Esslingen lebt. Vom Einsatz der Narrenbund-Gruppen sind die beiden begeistert. „Man spürt, dass die Fasnet hier lebt“, sagt Martin Pflüger. Von dieser Begeisterung lässt sich der 53-Jährige gerne anstecken, der wegen seiner Vorliebe für das Getränk seit Kindertagen „Milch“ genannt wird.

Närrische Termine dominieren den Kalender

Dass ihnen die närrische Kampagne einiges an Einsatz abverlangt, sehen die Prinzenpaare gelassen. Schon jetzt ist das Prinzenpaar auf Instagram aktiv. Die Wochenenden sind voll mit närrischen Terminen. Sie freuen sich darauf, bei vielen Veranstaltungen ihren Narrenbund zu repräsentieren. Mariella und Felix fiebern schon den Prunkfestsitzungen und dem Kinderumzug entgegen. Für die Sitzungen im neuen Jahr schreiben die zwei eine Rede. Christiane I. und Martin I. sprechen schon bei der Auftaktsitzung zum närrischen Publikum. Ihre Rede zu schreiben, das hat dem wortgewandten Paar viel Spaß gemacht.

Obwohl die Tollitäten für ihre Einsätze bei der Fasnet brennen, verzichten sie auch während der Kampagne nicht auf den Winterurlaub. „Wir sind leidenschaftliche Skifahrer“, sagt Martin Pflüger. Deshalb geht es vor der Fasnet von Montag bis Donnerstag auf die Piste. Dann schlüpfen die beiden während der närrischen Tage ins Ornat: „Da sind wir ganz für die Narren da.“ Dass in Neuhausen nicht nur die schwäbisch-alemannische Tradition gepflegt wird, sondern auch der Karneval hochgehalten wird, das freut das Prinzenpaar. „Wir wollen dazu beitragen, dass die Tradition weiter blüht“, sagt Christiane I. Das närrische Publikum dafür zu begeistern, sieht Martin I. als seine wichtigste Aufgabe an.