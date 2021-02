1 Foto: Als „Nadja und der Bürgermeister“ stehen Timo Samel und Lena Broll vor der Kamera im Narrenheim. Foto: Ines Rudel

Weil die Fasnet dieses Jahr coronabedingt anders als gewohnt stattfindet, hat der Narrenbund Neuhausen seine Prunkfestsitzung online produziert. Neue Beiträge und Showteile aus der Konserve sind dabei.

Neuhausen - Dass die Fasnet dieses Jahr komplett ausfallen könnte, das war für Philipp Hohenhaus nie ein Thema: „Die gehört bei uns in Neuhausen zum Jahr wie Weihnachten oder Ostern.“ Da es coronabedingt weder einen Hexentanz noch die beliebten Fasnetsumzüge in der Hochburg geben darf, hat der Narrenbund Neuhausen (NBN) eine dreieinhalbstündige Prunkfestsitzung fürs Netz konzipiert. Als Moderator führt Philipp Hohenhaus durch das Programm, das ein Mix aus neuen Bütten und Musikstücken sowie aus Archivmaterial wird. „Aufwendig war das schon, aber es hat uns allen Spaß gemacht“, schwärmt Technik-Chef Lucas Schaller von den Dreharbeiten im Narrenheim in der Klosterstraße.