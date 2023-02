6 So viel ist beim Kinderfasching der Sai-Soicher noch nie los gewesen. Foto: Sai-Soicher

Zur Fasnets-Party der Bonlandener Narrenzunft Sai-Soicher wollten mehr Kinder als in die Halle gepasst haben. Doch es gibt weitere Veranstaltungen auf den Fildern.















Link kopiert

Damit hatten Oliver Weiblen und die anderen Aktiven der Bonlandener Narrenzunft Sai-Soicher nicht gerechnet: Zum Kinderfasching am vergangenen Samstag wollten mehr Fasnetbegeisterte als in die Uhlberghalle hineinpassten. Das hatte zur Folge, dass nicht alle mitfeiern konnten, die das gerne getan hätten. „Wir konnten wirklich niemanden mehr reinlassen. Aus Sicherheitsgründen, schließlich müssen die Gänge und Fluchtwege frei bleiben“, sagt Oliver Weiblen, der Schriftführer der Zunft.

Denn wenn etwas passiere, müsse der Verein haften. In der Halle gibt es etwa 400 Sitzplätze und genauso viele Stehplätze. Doch es kamen deutlich mehr Menschen. Für ein Kind sollte die Faschingsparty der Höhepunkt seiner Geburtstagsfeier werden. Doch die Mädchen und Jungen mussten draußen bleiben. „Es hat uns wirklich leid getan. Wir machen diese Veranstaltung für die Kinder. Wenn dann so etwas passiert, dann bricht es einem das Herz“, sagt Oliver Weiblen, der am Samstag selbst an der Kasse saß.

Die volle Halle ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung gewesen

Der Kinderfasching in Bonlanden war schon immer beliebt, einen solchen Ansturm gab es aber noch nie. „Darum hatten wir bisher auch keinen Vorverkauf, bisher ging es immer auf“, sagt Oliver Weiblen. Das besondere Interesse erklärt er sich mit der zurückliegenden Coronazeit. „Zwei Kampagnen lang ging gar nichts, jetzt wollen die Leute wieder raus“, so seine Einschätzung.

Die volle Halle am Samstag war für die Zunft aber auch in anderer Hinsicht eine Herausforderung. Die zwölf aktiven Mitglieder und die befreundeten Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Zwischendurch musste zusätzlich Essen und Trinken heran geschafft werden. Und die Kobolde der Filderer, welche eigentlich nur ihren Brauchtumstanz zeigen wollten, packten kurzerhand mit an.

Unsere Empfehlung für Sie Narren auf den Fildern Die Rebhehle feiern keine Fasnet mehr Der Leinfeldener Verein löst sich Ende des Jahres auf. Welche Gründe haben zu dieser Entscheidung geführt?

Die Sai-Soicher wollen den Kinderfasching nach der Kampagne noch einmal Revue passieren lassen. „Wir müssen uns zusammensetzen und überlegen, was wir in Zukunft anders machen können“, sagt Oliver Weiblen. Eine größere Halle buchen, sei schwierig, es gebe schlicht keine. Aber über einen Vorverkauf im kommenden Jahr werde man nachdenken.

Weitere Partys für Kinder zur Fasnet

Ein Trost mag sein, dass es auf den Fildern weitere Fasnetveranstaltungen für Kinder gibt. Filderer in Leinfelden laden am Samstag, 18. Februar, von 13 Uhr an zu ihrem Kinderfasching in die Filderhalle an der Bahnhofstraße ein. Die Turn- und Sportvereinigung Musberg feiert am Samstag, 11. Februar, Kinderfasching. Beginn in der Festhalle Musberg ist um 14.04 Uhr, Einlass ist ab 13.33 Uhr. Der Verein verspricht ein buntes Programm aus Tanzvorführungen, Musik zum Mittanzen und Spielen. Der Eintritt ist frei.

Am Schmotzigen Donnerstag, 16. Februar, lädt die Liebfrauenkirchengemeinde Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren von 17.30 Uhr bis 19 Uhr zum Kinderfasching ins Gemeindehaus an der Plattenhardter Straße 45. Am Faschingsdienstag, 21. Februar, ist Kinderfasching auf der Jugendfarm Bonlanden, Lorrain 1.