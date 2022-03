1 Die Viertklässler bei den Dreharbeiten zu ihrem Fasnet-Song im Schulhof am Katzenstein zusammen mit Lehrer und Kameramann Daniel Obierej Foto: Schlossgartenschule

Auf den Schulsturm mussten die Kinder der Schlossgartenschule Wernau auch in dieser Fasnet verzichten. Stattdessen haben sie ein Rockvideo gedreht.















Wernau - Die Wernauer Fasnet 2022 fällt eigentlich aus. Sie hat aber dennoch einen Hit gelandet: Schülerinnen und Schüler der Schlossgartenschule Wernau haben einen erfolgreichen Rocksong der Wernauer Band Wolfwerk umgetextet: In den neuen Strophen geht es um die Coronalage, die Zeit ohne Schulsturm. Darum, dass alle im leeren Schulhof sitzen, die Fasnet und vor allem die Narren vermissen. Doch die Viertklässler der Schlossgartenschule lassen sich den närrischen Spaß nicht nehmen und rocken in ihrem Fasnetsong gehörig dagegen.

Wie schon im vergangenen Jahr ersetzt das Videoprojekt der Viertklässler den Schulsturm und den traditionellen Gesangsauftritt im Rahmen des Rathaussturms. Coronabedingt sind diese Veranstaltungen schon vor Wochen abgesagt worden. Die Musik des Fasnetsongs stammt von der Wernauer Band Wolfwerk. Die fünf Musiker haben auf digitalen Kanälen einen fulminanten Start hingelegt. Ende 2020 hat sich die Band gegründet, mittlerweile hat sie längst Fans auf der ganzen Welt. Davon hat man auch an der Schlossgartenschule Wind bekommen. Nach Berichten in der lokalen Presse hat die Konrektorin der Schlossgartenschule, Mara Pfeffer, Kontakt mit der Band aufgenommen – innerhalb von zwei Tagen stand die Kooperation. „Bei einem Treffen im Lehrerzimmer mit den Bandmitgliedern Michael Dräger und Jens Röschl wurde alles Nötige besprochen. Im Handumdrehen hatten wir das Okay und eine extra für uns gemischte Instrumentalversion des Songs ‚Wolfwerk’ in der Tasche“, erzählt Mara Pfeffer. Kollegin Janina Konz begann daraufhin, im Rahmen des Musikunterrichts den Song mit den Viertklässlern zu proben. Vor kurzem fanden klassenintern die Tonaufnahmen statt. Für die Filmaufnahmen kamen die Viertklässler verkleidet in die Schule. 65 Schülerinnen und Schüler haben sich beteiligt. Lehrer Daniel Obierej mischte die Musik und übernahm den Filmschnitt.

„Es ist einfach schön, wenn eine Projektidee gelingt und es ist großartig, wie alle Seiten ihren Beitrag dazu geleistet haben: Die Band Wolfwerk, die sich gleich dazu bereit erklärt hat, ihren Song zur Verfügung zu stellen; die Kolleginnen und Kollegen, die Zeit und Nerven investiert haben; aber vor allem unsere Viertklässler, die voller Hingabe und Begeisterung das Vorhaben zum Leben erweckt haben“, freut sich die Konrektorin.

Das flott geschnittene Fasnet-Song-Video ist auf dem Youtube-Kanal SGS Wernau zu hören. Der Direktlink lautet: https://youtu.be/Rgvb6-Ew2IM anhört