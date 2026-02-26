Fasnet in Stuttgart und der Region: Sie haben gewählt! Das sind die Top-3-Kostüme unserer Leser

14 Unsere drei Gewinner-Kostüme. Foto: Elisabeth Maier, Nina Scheffel, Rainer Kellmayer

Unsere Reporter haben in Stuttgart und der Region 13 Fasnets-Outfits fotografiert. Unsere Leserinnen und Leser haben abgestimmt, welches das schönste ist. Nun gibt es das Ergebnis.











Link kopiert

Während der Fasnets-Zeit waren unsere Reporterinnen und Reporter in Stuttgart und der Region unterwegs, um die schönsten Kostüme zu finden. 13 Outfits haben es schließlich in unsere Abstimmung geschafft.

Eine Woche lang konnten unsere Leserinnen und Leser nun über ihr Lieblingskostüm entscheiden. 1049 Userinnen und User haben sich beteiligt und ihre Stimme abgegeben. Dafür einen herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Hier kommt das Ergebnis:

1. Platz

Jennifer Braun Foto: Elisabeth Maier

229 Stimmen:

In der närrischen Zeit war Jennifer Braun viel mit ihren selbst gestalteten Kostümen unterwegs. Mal als Zebra, dann als „Knaller“ mit vielen bunten Raketen. Zum Fasnetsfest ging sie als Charleston-Lady. „Es macht Spaß, immer mal wieder in eine andere Rolle zu schlüpfen“, findet die Neuhausenerin, die wie ihre ganze Familie für die Fasnet brennt. Von der Stange Kostüme zu kaufen, das wäre für sie nur die halbe Freude. Schon Monate vorher denkt sie sich mit ihren Freundinnen die Kostüme aus, feilt an der Ausführung und präsentiert ihre schönen, ungewöhnlichen Designs dann bei der Fasnet. Am Schönsten findet sie es, in der närrischen Hochburg auf den Fildern unterwegs zu sein und die vielen Aktivitäten rund um die Fasnet zu genießen. (Elisabeth Maier)

2. Platz

Heike, Annett, Susanne und Sandra Foto: Nina Scheffel

155 Stimmen:

Die vier Freundinnen Heike, Annett, Susanne und Sandra kommen aus Stuttgart und der Region und sind schon seit 35 Jahren bei der Cannstatter Fasnet dabei. Ein auffälliges Kostüm ist für sie jedes Mal ein Muss. Für ihr diesjähriges Kostüm haben sich die Frauen auf dem Jazz Open im letzten Sommer inspirieren lassen, denn dort bekamen sie die blauen Hüte geschenkt. Die Idee für ihr Gruppen-Kostüm „Die blauen Engel“ war damit geboren. Im blauen Eis-Look mit Lichterketten strahlen sie bei der Fasnet nun um die Wette. (Nina Scheffel)

3. Platz

Stefan Wiedemann Foto: Rainer Kellmayer

122 Stimmen:

Schon seit 16 Jahren macht Stefan Wiedemann bei der Neuhäuser Narrengruppe „Bauzler“ mit, die auf ihren Masken und dem Häs alle Gruppen des Narrenbunds Neuhausen symbolisiert. „Die Bauzler gibt es bereits seit 40 Jahren“, erzählt der 56-Jährige. „Mit nur 18 Mitgliedern sind wir zwar klein, aber fein.“ Wiedemann schätzt die tolle Kameradschaft in der Gruppe, die weit über die Fasnet hinausgeht. Neben den monatlichen geselligen Treffen gibt es auch einen Jahresausflug, und natürlich wird die nächste Fasnetskampagne schon Monate im Voraus geplant. (Rainer Kellmayer)

Der Gewinn

Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinnerin Jennifer Braun: Sie erhält einen Gutschein im Wert von 100 Euro für den Kostümladen Deiters.

Vielen Dank an alle für die rege Beteiligung! Alle 13 Kostüme, die zur Abstimmung standen, können Sie sich in unserer Bildergalerie noch einmal ansehen.