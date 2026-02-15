Fasnet in Stuttgart: Fasnet-Chaos in Stuttgart? Wo Sie am Dienstag einkaufen können

Fasnet-Chaos in Stuttgart? Wo Sie am Dienstag einkaufen können

1 Die Innenstadt ist am Dienstag in Narrenhand, hier ein Bild aus vergangenen Jahren. Foto: LICHTGUT

Der Fasnetdienstag ist kein Feiertag, doch die Feierlichkeiten in der Stuttgarter Innenstadt sorgen für einen Ausnahmezustand. Wer einkaufen möchte, sollte genau hinschauen.











Narri, narro. Am kommenden Dienstag, 17. Februar, schlängelt sich ab 14 Uhr der närrische Lindwurm in Form des Stuttgarter Fasnetumzugs durch die Innenstadt. Rund 100. 000 Menschen werden entlang der Strecke erwartet. Die Großveranstaltung sorgt dabei nicht nur für Unterhaltung und gute Laune, sondern auch an der einen oder anderen Stelle für Einschränkungen – zum Beispiel im Einzelhandel.