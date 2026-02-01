Fasnet in Stuttgart: Die Umzugskosten steigen, doch die Nachfrage bleibt groß

Die Umzugskosten steigen, doch die Nachfrage bleibt groß

1 Viel Aufwand, Sperrungen, Schilder und steigende Kosten, auch in Hofen, damit der Fasnets-Umzug starten kann. Foto: Iris Frey

Bevor am Fasnetsdienstag wieder der Umzug in Hofen startet, ist viel Vorbereitung nötig und die Kosten steigen. Warum, das weiß Thomas Baur vom Fasnetsverein der Scillamännle.











Link kopiert

„Am Fasnets-Dienstag geht es in Hofen wieder hoch her, wenn 70 Fasnetsgruppen aus Stuttgart und dem ganzen Land in den Stuttgarter Stadtteil kommen, der nur rund 4000 Einwohner zählt. Der traditionsreiche Umzug ist sehr beliebt. Das weiß auch Organisator Thomas Baur, einer von fünf Präsidiumsmitgliedern des ausrichtenden Vereins, der Scillamännle. Die Organisatoren mit ihren rund 300 Mitgliedern haben jedes Jahr viel zu stemmen. Immer mehr, weiß Baur.