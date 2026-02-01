Fasnet in Stuttgart: Die Umzugskosten steigen, doch die Nachfrage bleibt groß
1
Viel Aufwand, Sperrungen, Schilder und steigende Kosten, auch in Hofen, damit der Fasnets-Umzug starten kann. Foto: Iris Frey

Bevor am Fasnetsdienstag wieder der Umzug in Hofen startet, ist viel Vorbereitung nötig und die Kosten steigen. Warum, das weiß Thomas Baur vom Fasnetsverein der Scillamännle.

„Am Fasnets-Dienstag geht es in Hofen wieder hoch her, wenn 70 Fasnetsgruppen aus Stuttgart und dem ganzen Land in den Stuttgarter Stadtteil kommen, der nur rund 4000 Einwohner zählt. Der traditionsreiche Umzug ist sehr beliebt. Das weiß auch Organisator Thomas Baur, einer von fünf Präsidiumsmitgliedern des ausrichtenden Vereins, der Scillamännle. Die Organisatoren mit ihren rund 300 Mitgliedern haben jedes Jahr viel zu stemmen. Immer mehr, weiß Baur.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.