Fasnet in Neuhausen: „Der Umzug war fantastisch“ – gruselige Masken, tolle Kostüme und schräge Töne

11 Die NBN-Clowns transportierten ihre Süßigkeiten in einem Bollerwagen. Foto: kell

Zehntausende Besucher säumten am Sonntag die Strecke des Fasnetsumzugs in Neuhausen. 68 Narrengruppen aus ganz Baden-Württemberg begeisterten die Zuschauer.











Es war ein begeisternder Nachmittag mit närrischem Treiben, Jux und Tollerei. Erneut erwies sich der vom Narrenbund Neuhausen organisierte traditionelle 61. Fasnetsumzug als Publikumsmagnet: Schon lange vor dem Start um 13.33 Uhr säumten Zehntausende Zuschauer die Straßen des Filderorts. Jeder wollte sich einen optimalen Platz sichern, um den Umzug aus nächster Nähe zu erleben.