1 Die närrische Wäsche hängt in der Ortsmitte von Neuhausen. Das hat in der Hochburg auf den Fildern eine lange Tradition. Foto: Ines Rudel

Die Narren in Neuhausen feiern Fasnet in Zeiten der Pandemie mit abgespeckten Prunkfestsitzungen und mit kleinen Formaten der Maskengruppen.















Neuhausen - Die närrische Wäsche hängt schon wieder an den Leinen in der Ortsmitte von Neuhausen. Mit diesem Brauch zeigen die Narren, dass die schwäbisch-alemannische Fasnet begonnen hat. Und obwohl die tollen Tage wegen der Pandemie wieder anders aussehen werden als früher, macht der Narrenbund Neuhausen vieles möglich. Los geht es am Freitag, 11. Februar, um 19. 33 mit der ersten Prunkfestsitzung; die zweite ist am Samstag, 12. Februar, ebenfalls um 19.33 Uhr.