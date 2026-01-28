Fasnet in Bad Cannstatt: VfB Stuttgart ist zum zweiten Mal am Start – alles zum Kübelesrennen 2026
1
Beim Kübelesrennen am 12. Februar ist auch wieder der VfB dabei – zum zweiten Mal. Foto: Lichtgut

In Bad Cannstatt sind die Narren los. Dieses Jahr früher als sonst. Und am Schmotzigen Donnerstag heißt es wieder: Ab in den Kübel! Was man über die Kultveranstaltung wissen muss.

Zum letzten Mal wird das Kübelesrennen auf dem Cannstatter Marktplatz am Schmotzigen Donnerstag von Jochen Weigel organisiert. Er nennt sich seines Zeichens Rennrat und plant es zum 20. Mal. Danach hört er auf. Der Grund: Der Mittfünfziger freut sich, dann auch mal richtig feiern zu können. Denn das kann er bislang nicht.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.