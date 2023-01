Alter Ortskern von Echterdingen Wie schädlich ist die geplante Heizzentrale?

Möglichst klimaschonend will die Stadt Leinfelden-Echterdingen künftig Gebäude im Herzen des Stadtteils Echterdingen beheizen. Dazu will sie an der Bismarckstraße eine moderne Heizanlage bauen – Anlieger sind über die Pläne entsetzt.