Fasnet im Kreis Esslingen: Narren feiern mit Taufen und Tanz

1 Die närrische Zeit beginnt. In Wernau wird die schwäbisch-alemannische Fasnet gelebt. Foto: Ines Rudel

Die schwäbisch-alemannische Fasnet hat im Kreis Esslingen Tradition. Ein Überblick über die vielen Veranstaltungen rund um den 6. Januar.











Link kopiert

Mit Häsabstauben, Narrentaufen und Narrenbaustellen feiern die Hästräger im Kreis Esslingen den Auftakt der schwäbisch-alemannischen Fasnet am 6. Januar. Dabei bringen sie den Menschen die Vielfalt des närrischen Treibens nahe. Ein kleiner Auszug der vielen öffentlichen Aktivitäten für Jung und Alt ist im folgenden Überblick zu finden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Tradition ist dabei ebenso wichtig wie Partystimmung.

In Neuhausen feiern die 15 Maskengruppen des Narrenbunds den Auftakt der Fasnet ab dem 6. Januar jeweils individuell. Am Samstag, 10. Januar, kommen um 15 Uhr alle auf dem Schlossplatz zusammen, um den Narrenbaum aufzustellen. Das ist in der Fasnets-Hochburg auf den Fildern ein großes Ereignis, das viel Publikum anzieht. Mehr als 1200 Hästräger sind in Neuhausen aktiv. Der Baum wird gestellt. Besucher erfahren bei der Veranstaltung auch einiges über die Maskengruppen.

Der Narrenbund Neuhausen hat 15 Maskengruppen. Foto: Ines Rudel

Die Siebenmühlental-Hexen aus Musberg rufen am 6. Januar um 11.11 Uhr an der Eichbergschule in dem Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen die Fasnet aus. „Dann wird in der Sport- und Festhalle der närrische Auftakt mit Taufen gefeiert“, sagt Mirja Brosig, die Zunftmeisterin der Hexen. „Das erste große öffentliche Event ist bei uns der Hexenball.“ Am 17. Januar ab 19.33 Uhr, feiern die Narren in der Halle eine rauschende Party mit Livemusik.

Zum Narrenwecken sind alle Wernauer eingeladen

Mit dem Narrenwecken am Dienstag, 6. Januar, um 18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz starten die Wernauer Narren in die schwäbisch-alemannische Fasnet. Die fünf Maskengruppen stauben am Dreikönigstag nicht nur das Häs ab und stellen sich der Kontrolle, um die begehrten Laufbändel zu bekommen. „Wir wollen den Menschen in Wernau auch öffentlich zeigen, dass jetzt die Fasnet beginnt“, sagt Zunftmeister Markus Mirbauer. Das findet er wichtig, da die Hästräger ab diesem Tag wieder in der Stadt unterwegs sind.

Fünf Narrenzünfte gibt es im Esslinger Stadtteil Berkheim. Foto: Ines Rudel

„Das wird wild“, schreiben die Neck’s Hexa ond Deifl auf ihrer Facebookseite über ihr Häsabstauben am Montag, 5. Januar, in der Altbacher Gemeindehalle, Auf dem Programm steht eine Hallenfasnet mit Außenbar und Musik. Nicht-Hästräger ab 18 Jahren sind zu dem Fest willkommen, das die Fasnet einläutet. Auch die Kirchheimer Kloster-Deifl feiern den Auftakt der närrischen Zeit gebührend. Sie laden am 6. Januar um 14.14 Uhr auf den Marktplatz zur Narrentaufe ein.

Gemeinsame Sache machen die Berkheimer Narren nicht nur am 6. Januar. Die fünf Zünfte feiern ab 18 Uhr gemeinsam am Kaschber-Brunnen in der Brunnnenstraße die Eröffnung der Fasnet. Zu dem närrischen Event sind alle eingeladen. „Es ist schön, dass die Berkheimer Narren bei so vielen Aktivitäten an einem Strang ziehen“, findet Nicola Rogall, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Flegga Kaschber kümmert. Dennoch hätten alle ihr eigenes, besonderes Profil.

Am Alten Rathaus in Esslingen stellt die Narrenzunft Zwieblingen ihren Narrenbaum am Samstag, 17. Januar, auf – ab 15 Uhr sind dort Jung und Alt zum närrischen Umtrunk eingeladen. Fasnets-Openings feiern auch die Kolba-Hexa in Baltmannsweiler (9. Januar) und die Dalba-Hexa in Hochdorf. (30. Januar) Bei letzteren ist die Gästeliste der geladenen Narrenzünfte schon voll. Seit 1997 wird auch im Ostfilderner Stadtteil Nellingen die Fasnet gepflegt. Die Nellinger Narren sind auf vielen Umzügen unterwegs. Am 6. Januar feiert die Gruppe den Fasnetsauftakt intern.