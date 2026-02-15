1 Jurij Hilkevitsch ist Standortleiter von Karneval Megastore in Wernau. Foto: Markus Brändli

Es ist noch nicht zu spät für eine tolle Verkleidung. Im Kostümgroßhandel in Wernau kennt man sowohl Trends als auch Klassiker.











Das närrische Treiben setzt zum Endspurt an. Vorbei ist die fünfte Jahreszeit aber längst noch nicht, und auch im Kreis Esslingen gibt es in diesen Tagen noch einige Faschingstermine. Wer auf die Schnelle dafür noch ein Kostüm braucht, muss nicht selbst kreativ werden oder auf seinen Fundus zurückgreifen. Sogar für Bestellungen reicht die Zeit noch. Denn was viele nicht wissen: Mit Karneval Megastore hat ein großer Online-Händler seinen Deutschlandsitz in Wernau. Der bietet seit einiger Zeit Click-&-Collect an. Kundinnen und Kunden können so ihr Päckchen im Stammhaus abholen, statt es liefern zu lassen. „Unser Ziel ist es, eine Bestellung innerhalb einer Stunde fertigzumachen“, sagt Standortleiter Jurij Hilkevitsch.