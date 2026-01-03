Fasnet im Kreis Esslingen: „Besonderer Tag“: Traditionelles Häsabstauben steht an
8
Bossa Schoof und Rotenhan vor dem Oberen Schloss: Sabrina und Thomas Veil fiebern dem Fasnetsauftakt entgegen. Foto: Markus Brändli

Am 6. Januar beginnt die schwäbisch-alemannische Fasnet. Dann geht für die Hästräger im Kreis Esslingen die schönste und wildeste Zeit im Jahr los.

Dem 6. Januar fiebern die Hästräger auch im Landkreis Esslingen entgegen. Dann beginnt offiziell die schwäbisch-alemannische Fasnet. Doch bevor die heiße Phase der Umzüge im ganzen Land beginnt, ist das traditionelle Häsabstauben angesagt. Da werden Häs und Holzmaske kontrolliert. Denn nach einer Fasnetssaison hängt mancher Flicken schief. Was das für die Narren bedeutet, erzählen Hästräger aus Neuhausen, Wernau, Berkheim und Deizisau.

