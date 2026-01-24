Fasnet auf den Fildern: Wenn bei den Musberger Hexen etwas kaputt geht, helfen keine Hexenkünste

Wenn bei den Musberger Hexen etwas kaputt geht, helfen keine Hexenkünste

1 Mija Brosig, Zunftmeisterin der Siebenmühlentaler-Hexen, vor dem Alten Ritter in Musberg. Foto: Torsten Schöll

Bei den Siebenmühlental-Hexen gibt es vor, während und nach der Fastnacht viel zu tun: Vom Besenbinden übers Stricken bis zum Schuhe bekleben.











Auf dem großen Tisch in der Zunftstube im Alten Ritter in Musberg steht eine Kiste mit Reisig. Solche Zweige gehören offenbar zu jedem (un)ordentlich geführten Hexenhaus. Rund um einen harten Holzstiel gebunden, entstehen aus ihnen die traditionellen Hexenbesen, die sich in der Fastnacht für allerlei Schabernack eignen.„Es ist eine schöne Tradition bei uns, dass wir die Besen zwischen Weihnachten und Neujahr binden“, erzählt die Zunftmeisterin der Siebenmühlental-Hexen Mirja Brosig. Weil sich die Reisigbesen schnell abnutzen, müssen sie immer wieder repariert werden. Und dazu braucht es einen kleinen Vorrat.