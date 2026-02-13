Fasnet auf den Fildern: Die schönsten Bilder vom Rathaussturm in Leinfelden

Die Narren auf den Fildern stürmen das Rathaus in Leinfelden, mit allerlei Häs-Zauber und närrischem Feiern. Bürgermeister Kalbfell wird in Ketten gelegt.
Im vergangenen Jahr musste sich Oberbürgermeister Otto Ruppaner von den Narren der GFTB Die Filderer in Ketten legen und abführen lassen – in diesem Jahr war es Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell, der den Narren zum Opfer fiel.
Als ein Höhepunkt von vielen in der närrischen Zeit gilt in Leinfelden-Echterdingen – neben dem Schmutzigen Donnerstag mit Altweiberfasching und den Umzügen – der Rathaussturm. Neben den veranstaltenden Filderern waren am Freitagnachmittag die Siebenmühlentalhexen Musberg und die Narrenzunft Echterdingen dabei, als das Rathaus bis Aschermittwoch in die Hand der Narren gebracht wurde. Wir waren vor Ort und haben die schönsten Bilder für Sie.