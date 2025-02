Fasnet auf den Fildern: Die Filderer legen Oberbürgermeister Otto Ruppaner in Ketten

1 Oberbürgermeister Otto Ruppaner in Ketten Foto: Ines Rudel

Der Oberbürgermeister in Ketten, der Schlüssel in Narrenhand: Die Filderer haben am Freitag das Leinfelder Rathaus gestürmt, um dem neuen Oberbürgermeister Otto Ruppaner zu zeigen, „wie hier Fasnet gefeiert wird“, sagt Markus Schumann, der Vorsitzende der Filderer. Die Hästräger haben für die närrische Zeit die Amtsgeschäfte übernommen – unterstützt von der Freien Narrenzunft Echterdingen und den Siebenmühlental-Hexen. In Filderstadt sind derweil die Plattenhardter Feen und Brunnengoischter durch das Rathaus an der Uhlbergstraße spaziert. Noch bis zum Aschermittwoch, also dem 5. März, zeigt sich das närrische Volk in Feierlaune: beispielsweise am Samstag, den 1. März, beim Lassada Fatza der Siebenmühlental-Hexen in der Musberger Festhalle oder bei der Schlager-Faschingsfete der Filderer in der Filderhalle. Zuvor steigt dort der Kinderfasching des Fasnet-Vereins. „Wir erwarten insgesamt rund 1000 Leute in der Filderhalle“, sagt Schumann.