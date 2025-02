Fasnet 2025 in Neuhausen: Prunksitzung des Narrenbundes eröffnet die heiße Phase

12 Bereits der Einmarsch in die Egelseehalle war ein großes Spektakel. Foto: Ines Rudel

Mit einer fulminanten Kostüm-Prunksitzung hat der Narrenbund Neuhausen am Freitagabend den Startschuss für die heiße Fasnet-Phase gegeben. Das Publikum in der Egelsee-Halle war jedenfalls begeistert und feierte tüchtig mit.











Sportlich-tänzerische Höchstleitungen auf der Bühne, gepaart mit verbalen, häufig gereimten Spitzen in den Büttenreden und Sketchen, dazu ein abwechslungsreiches Musikprogramm: So wie am Freitagabend in der ausverkauften Egelsee-Festhalle muss einen Prunksitzung aussehen. Der Narrenbund Neuhausen hat es – im 60. Jahr seines Bestehens – einmal mehr geschafft, ein ebenso abwechslungsreiches wie fulminantes Programm auf die Beine zu stellen.

Auch der Saal wurde in der Egelseehalle zur Bühne. Foto: privat

Die Besucherinnen und Besucher riss dieses, im wahrsten Sinne des Wortes, von ihren Sitzen. Es wurde mitgeklatscht, mitgetanzt und mitgesungen. Die Abläufe passten und auch wenn nicht jeder Gag saß – oder erst mit Verspätung zündete, gab es eine Menge zu lachen, zu schmunzeln und zu staunen. Mit einer fulminanten Kostüm-Prunksitzung hat der Narrenbund Neuhausen am Freitagabend den Startschuss für die heiße Fasnets-Phase gegeben. Das Publikum in der Egelsee-Halle war jedenfalls begeistert und feierte tüchtig mit.

Gut vier Stunden lang feierten junge und ältere Fasnetsfans den Start in die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Drei weitere Prunksitzungen werden an diesem Samstagabend sowie am 14. und am 15. Februar noch folgen, ehe es endgültig auf die Zielgerade geht. Die schlechte Nachricht: Auch diese sind allesamt schon ausverkauft. Die gute Nachricht: Noch bevor die zweite Kostüm-Prunksitzung beginnt, folgt auf der EZ-Homepage ein ausführlicherer Bericht über die Premiere am Freitagabend.