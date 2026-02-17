Faschingsumzug in Stuttgart: Tausende Narren nehmen die Innenstadt ein – die schönsten Bilder
36
Ein Meer aus Farben und guter Laune beim Faschingsumzug in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Stuttgarter Innenstadt ist am Dienstag beim großen Faschingsumzug komplett in närrischer Hand. Hier gibt es die schönsten Bilder.

In Stuttgart läuft die Faschingszeit auf Hochtouren. Und am heutigen Faschingsdienstag stand der Höhepunkt der närrischen Zeit in der Landeshauptstadt an: Dann zogen ab 14 Uhr beim großen Umzug Vertreter von 63 Narrengruppen durch die Stuttgarter Innenstadt – und trotzten dem Regen. Veranstaltet wurde das Spektakel von der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen. Auch mit dabei: OB Nopper und seine Frau Gudrun im blauen Cabrio.

