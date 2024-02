Faschingsumzug in Stuttgart: „Eins, zwei, Polizei“ dröhnt aus den Boxen – Polizisten gehen steil

Faschingsumzug in Stuttgart

24 Beim Faschingsumzug in trauter Eintracht: Polizei und Besucher. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Tausende Besucher feierten beim Faschingsumzug durch Stuttgart ausgelassen – selbst für so manchen Polizisten gab es kein Halten mehr. Als Beweisvideo dient ein TikTok-Post.











Am Dienstag waren in Stuttgart die Narren los. Beim traditionellen Faschingsumzug feierten etliche Narrenzünfte mit Tausenden Zuschauern den Höhepunkt der tollen Tage. Dabei war die ausgelassene Stimmung so ansteckend, dass sich selbst Polizisten zu einem Tänzchen hinreißen ließen.

Unsere Empfehlung für Sie Faschingsumzug durch die Stuttgarter Innenstadt Diebische Hexen und sparsame Bonbonwerfer Bei viel Sonnenschein ist der Stuttgarter Faschingsumzug durch die Innenstadt gezogen. Nach Schätzung der Veranstalter haben 90 000 Zuschauer die 49 Gruppen beim närrischen Treiben verfolgt.

Der Umzug startete wie gewohnt um 14 Uhr in der Tübinger Straße und führte über den Marktplatz und den Schlossplatz zum Karlsplatz, wo unzählige Besucher noch bis spät in den Abend feierten. Als dann kurz vor dem Ende des Umzugs der Wagen des Stuttgarter Karnevalsvereins Zigeunerinsel am Königsbau vorbeifuhr und aus dem Boxen der mittlerweile 30 Jahre alte Eurodance-Hit „Eins, zwei, Polizei“ dröhnte, gab es für eine Gruppe Polizisten kein Halten mehr.

Dabei war die Choreografie schon fast so gut, dass man meinen könnte, das Tanzen zu Eurodance-Hits gehöre zur Grundausbildung der Beamten. Eine Userin hat die sehenswerte Tanzeinlage auf TikTok festgehalten.

Die Reaktionen auf den Post waren größtenteils positiv. „Auch die Polizei hat Spaß bei der Arbeit verdient“, schreibt eine Userin, ein anderer stellt fest: „Gott sei Dank, unsere Polizei ist noch menschlich“. „Die Stuttgarter Polizei ist tiefenentspannt. Hab die nur super freundlich erlebt“, heißt es in einer weiteren Reaktion.

Übrigens: Der Faschingsumzug lief laut Polizei absolut störungsfrei, es kam zu keinerlei nennenswerten Vorfällen.