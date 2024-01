Faschingsparty in Unterensingen: Massenschlägerei – Polizei setzt Schlagstöcke und Pfefferspray ein

Faschingsparty in Unterensingen

1 Wegen einer Schlägerei in Unterensingen war die Polizei am frühen Samstagmorgen im Einsatz. Foto: imago images/Fotostand/Gelhot

Im Rahmen einer Fasnachtsparty im Kreis Esslingen eskaliert ein Streit zwischen jungen Männern. Die Polizei kann die Beteiligten nur mithilfe von Pfefferspray trennen.











Die Feierei ist ihnen wohl zu Kopf gestiegen: Nach einer Faschingsparty in Unterensingen (Kreis Esslingen) haben sich am frühen Samstagmorgen mehr als zehn Personen in der Schulstraße geprügelt. Ein Notruf ging gegen 2 Uhr bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der ersten Streife flüchteten einige Beteiligte.

Ein 25-Jähriger rannte auf die sich entfernende Gruppe zu und sprang einen 23-Jährigen von hinten an, sodass dieser zu Boden ging. Es entwickelte sich ein weiterer Schlagabtausch, bei dem weitere gleichaltrige Männer hinzukamen.

Letztendlich konnten die zehn Beteiligten im Alter von 18 bis 25 Jahren nur durch den Einsatz von Pfefferspray und Einsatzstock getrennt werden. Sowohl der 25-Jährige also auch sein 23-jähriger Kontrahent erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen, einen Notarzt brauchte es nicht. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.