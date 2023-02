14 Markus Söder ist während der fünften Jahreszeit immer für eine Überraschung gut. Foto: dpa/Ebener

Markus Söder ist ein Politiker, der unbestritten gerne polarisiert. Während der Corona-Pandemie war er omnipräsent, er umarmt für ein gutes Foto auch mal einen Baum oder postet regelmäßig unter #söderisst seine Mahlzeiten. Auch während der fünften Jahreszeit ist der CSU-Chef immer ein Gesprächsthema.

Denn Söder scheut keine Mühen, mit seinen extravaganten Outfits in die Schlagzeilen zu gelangen. Dabei packt er sein konservatives Herz für einige Tage in die Mottenkiste und schlüpft in andere Rollen. Und das muss man ihm lassen: er lässt sich immer etwas einfallen.

Ungewöhnliche Schnappschüsse

Sein wohl bekanntestes Outift trug er 2014. Da erschien Söder ganz ihn grün als „Shrek – Der tollkühne Held“. Doch auch die Jahre davor und danach gab er den Fotografen Stoff für ein paar ungewöhnliche Schnappschüsse.

Wir haben die Faschingskostüme von Markus Söder der vergangenen Jahre gesammelt und in einer Bildergalerie zusammengetragen. Viel Spaß beim Durchklicken.