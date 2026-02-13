Fasching in Stuttgart: Strecke, Ablauf, Sicherheit – Alle Infos zum Umzug durch die Innenstadt

Strecke, Ablauf, Sicherheit – Alle Infos zum Umzug durch die Innenstadt

1 Die Hexen sind wieder los. Der Umzug zieht am Dienstag durch die Innenstadt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Er gehört seit 129 Jahren zum Programm der Stuttgarter Feierlichkeiten in der Faschingszeit. Beim Umzug ziehen 63 Gruppen durch die Innenstadt.











Früher war beileibe nicht alles einfacher. Einen Umzug veranstalten aber doch. Nach reichlich geistigen Getränken am Stammtisch kam anno 1897 eine Männerrunde am Stammtisch auf die Idee, was die Kölner können, könne der Schwabe auch. Also lieh man vom Spediteur Paul von Maur einen Möbelwagen, stellte Tische und Stühle rein, fuhr vom Postplatz die Königstraße hinunter. Das war der erste Stuttgarter Faschingsumzug. Und die Geburtsstunde der Gesellschaft Möbelwagen.