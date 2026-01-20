Fasching im Kreis Esslingen: Ohne K.o.-Tropfen und Messerattacken: Damit die Fasnet sicher ist
1
In der Nase zu bohren, ist erlaubt. Doch sonst gelten während der närrischen Zeit ein paar Regeln für ein sicheres Feiern. Foto: Simone Weiß

Manche wollen in der fünften Jahreszeit alle Fünfe gerade sein lassen. Für ein Feiern ohne Reue gelten bei närrischen Events etwa Messerverbote.

Für manche gibt es nur zwei Jahreszeiten – Fasching und Nicht-Fasching. Fans der närrischen Tage wollen zwischen Konfetti, Livemusik und fantasievoller Kostümierung unbeschwert feiern – ohne Schlägereien, Übergriffe oder Straftaten. Damit das möglich ist, kündigt die Polizei für den Kreis Esslingen vermehrte Kontrollen bei größeren Veranstaltungen und Umzügen an – und gibt Tipps für ein sicheres Festen.

