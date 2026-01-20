Manche wollen in der fünften Jahreszeit alle Fünfe gerade sein lassen. Für ein Feiern ohne Reue gelten bei närrischen Events etwa Messerverbote.
Für manche gibt es nur zwei Jahreszeiten – Fasching und Nicht-Fasching. Fans der närrischen Tage wollen zwischen Konfetti, Livemusik und fantasievoller Kostümierung unbeschwert feiern – ohne Schlägereien, Übergriffe oder Straftaten. Damit das möglich ist, kündigt die Polizei für den Kreis Esslingen vermehrte Kontrollen bei größeren Veranstaltungen und Umzügen an – und gibt Tipps für ein sicheres Festen.